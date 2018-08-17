Симона Халеп сыграет с Лесей Цуренко в четвертьфинале турнира в Цинциннати.

Лидер текущего мирового рейтинга румынская теннисистка Симона Халеп пробивается в четвертьфинал соревнований категории WTA Premier 5 в Цинциннати. На стадии третьего круга Симона в двух партиях переиграла австралийскую спортсменку Эшли Барти, посеянную на турнире под 16-м номером. Примечательно, что именно Эшли удавалось первой повести с брейком в каждом из сетов противостояния. Но Халеп не просто отыгрывалась, а и добивалась второго успеха на приеме. В первой партии румынская теннисистка оформила второй брейк уже под занавес этого отрезка поединка, ну а во втором сете Халеп сразу после проигранной подачи выдала ударный отрезок, вырвалась в лидеры и удержала перевес. На победу в матче Симона Халеп потратила чуть менее полутора часов игрового времени.
(1) Симона Халеп - (16) Эшли Барти - 7:5, 6:4
В 1/4 финала соревнований в Цинциннати Симона Халеп сыграет с украинской теннисисткой Лесей Цуренко, обыгравшей еще вчера на стадии третьего круга россиянку Екатерину Макарову
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