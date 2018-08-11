Симона Халеп становится первой финалисткой турнира в Монреале.

(1) Симона Халеп - (15) Эшли Барти - 6:4, 6:1
Симона Халеп, естественно, являлась фаворитом полуфинала, причём достаточно явным. Но, давайте быть откровенными, от Барти вполне можно было ожидать достойного сопротивления. Сегодня Эшли оказать его не сумела, проиграв первой ракетке мира фактически по всем статьям.
Особо удачно для Симоны складывались дебюты партий. В принципе, именно в них Халеп закладывала плацдарм для побед, добивалась перевеса, который становился для Барти неразрешимой задачей. Так, в самом начале матча Симона вырвалась вперёд с брейком, а к середине стартовой партии румынка вела уже с двумя выигранными на приёме геймами в активе. Эшли одну упущенную подачу отыграла моментально, но в дальнейшем шансов на то, чтобы сравнять счёт, у Барти попросту не было.
Во втором сете Симона уходила в отрыв еще стремительнее. Сразу два брейка подряд удались румынской теннисистке, но Барти, за что ей, конечно, отдельная благодарность, бороться все-таки пыталась. Сначала Эшли зацепилась за подачу соперницы, но не реализовала тройной брейк-поинт, а в целом за тот гейм их у австралийской теннисистки было аж 4. Ещё 2 брейковых мяча Барти упустила ближе к завершению встречи. Симона, правда, тоже в долгу не осталась и в напряженном гейме выцарапала ещё один брейк, которым и оформила победу в противостоянии. Ту подачу Барти 1-я ракетка мира взяла лишь с четвёртого брейк-поинта, упустив при этом тройной матч-болл.
Теперь в финале соревнований в Монреале Симона Халеп сыграет с победительницей мачта между Элиной Свитолиной и Слоан Стивенс.
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