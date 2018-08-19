Симона Халеп обыгрывает Арину Сабаленко в полуфинале турнира в Цинциннати.

(1) Симона Халеп - Арина Сабаленко - 6:3, 6:4
Любые отговорки по поводу ранних вылетов топ-теннисисток с соревнований в Цинциннати, которые болельщики объясняют экономией сил перед US Open, Симона Халеп развенчивает на собственном примере. Румынская теннисистка, являющаяся лидером мирового рейтинга, доводит свою победную серию до 9 выигранных подряд матчей и выходит во второй финал подряд. И грядущий Открытый Чемпионат США ее особо не смущает.
В полуфинальном противостоянии Симона, понятное дело, выглядела явной фавориткой и этот статус Халеп начала оправдывать достаточно быстро. Уже в самом начале встречи первая ракетка мира отличилась на приёме, правда защитить свою следующую подачу Симона не смогла. Равновесие в счёте продержалось недолго - через несколько минут Халеп снова выиграла гейм на приёме, а ещё одним брейком румынская теннисистка поставила победную точку в партии.
Второй сет с брейка снова начала именно Симона. Опять последовал моментальный провальный гейм от Халеп, которая позволила Сабаленко сравнять счет в сете. Более того, Арина вполне могла впервые в матче и сама оказаться в роли лидера, но белорусская теннисистка не реализовала 3 скрытых сет-болла на приёме. А вот через несколько минут Симона оформила брейк, который и позволил ей завершить весь матч в свою пользу.
В финале соревнований в Цинциннати Симона Халеп сыграет с представительницей Нидерландов Кики Бертенс.
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