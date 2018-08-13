Симона Халеп с трудом переиграла Слоан Стивенс в финале турнира в Монреале.

(1) Симона Халеп - (3) Слоан Стивенс - 7:6(6), 3:6, 6:4
В стартовой партии Симона сначала вела с двумя брейками, но упустила перевес, а затем еще раз вырвалась вперёд с геймом на приёме в активе, но не смогла подать на партию. В итоге стартовый сет Халеп оставила за собой лишь на затяжном тай-брейке.
Второй сет финального противостояния прошёл уже под диктовку Стивенс. Американка выиграла обмен брейками в начале партии, удержала несколько непростых собственных геймов, один из которых ей пришлось спасать с двойного брейк-поинта, а под занавес сета Стивенс ещё раз подачу Халеп выиграла, реализовав 4-й по счету сет-болл.
Относительно равный ход решающей партии своим рывком прервала именно Халеп, которой удалось дважды подряд отличиться на приёме. Но свой перевес Симона чуть было не упустила. Сначала с матч-болла она проиграла подачу на победу, потом упустила 2 чемпионшип-поинта уже на приёме и позволила Стивенс сократить отставание до минимума. Правда, вторая подача на титул прошла для Халеп без особых проблем.
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