понедельник, 13 августа 2018 г.

Симона Халеп с трудом переиграла Слоан Стивенс в финале турнира в Монреале.

Румынская теннисистка Симона Халеп становится победительницей крупнейших соревнований WTA в канадском Монреале. В финале турнира лидер текущего мирового рейтинга в напряженном противостоянии обыграла американскую спортсменку Слоан Стивенс, посеянную в Канаде под 3-м номером. Тяжелейший для обеих теннисисток финал продолжался почти 2 часа и 40 минут игрового времени. В Монреале Симона Халеп оформила свой 18-й титул в карьере.


(1) Симона Халеп - (3) Слоан Стивенс - 7:6(6), 3:6, 6:4

В стартовой партии Симона сначала вела с двумя брейками, но упустила перевес, а затем еще раз вырвалась вперёд с геймом на приёме в активе, но не смогла подать на партию. В итоге стартовый сет Халеп оставила за собой лишь на затяжном тай-брейке.

Второй сет финального противостояния прошёл уже под диктовку Стивенс. Американка выиграла обмен брейками в начале партии, удержала несколько непростых собственных геймов, один из которых ей пришлось спасать с двойного брейк-поинта, а под занавес сета Стивенс ещё раз подачу Халеп выиграла, реализовав 4-й по счету сет-болл.

Относительно равный ход решающей партии своим рывком прервала именно Халеп, которой удалось дважды подряд отличиться на приёме. Но свой перевес Симона чуть было не упустила. Сначала с матч-болла она проиграла подачу на победу, потом упустила 2 чемпионшип-поинта уже на приёме и позволила Стивенс сократить отставание до минимума. Правда, вторая подача на титул прошла для Халеп без особых проблем.

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о 7:44
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