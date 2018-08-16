Симона Халеп выцарапала победу у Айлы Томльянович на старте турнира в Цинциннати.

(1) Симона Халеп - (Q) Айла Томльянович - 4:6, 6:3, 6:3
Для Симоны Халеп старт на соревнованиях в Цинциннати получился отнюдь не таким простым, как можно было себе представить. Казалось, что Айла Томльянович просто капитулирует перед лидером мирового рейтинга, но представительница Австралии была фактически в шаге от сенсационной победы, ведя в решающей партии встречи сразу с двумя брейками. Симона, конечно, сотворила невозможное и отыгралась, но сколько же незапланированных сил пришлось потратить уже на победу в стартовом раунде.
В первой партии матча показалось, что румынская теннисистка ни физически, ни психологически ещё не отошла от турнира в Монреале. Нет, Симона первой добралась до брейк-поинтов уже в стартовом гейме матча, но не дожала соперницу, позволив Томльянович удержать подачу. А вот сама Айла в середине партии воспользовалась первыми же шансами на приёме и ушла в отрыв. Халеп могла отыгрываться моментально, но снова давление со стороны румынской теннисистки оказалось недостаточным - Томльянович ушла с еще трех брейк-поинтов.
Айла даже вышла подавать на победу в сете, но именно в этот момент Симона таки реализовала свой брейковый мяч и выровняла ситуацию в счёте. Правда, не не долго - тут же первая ракетка мира ещё раз проиграла собственную подачу, а вместе с ней и весь стартовый сет.
В принципе, уже в этот момент было понятно, что доиграть матч в тот игровой день будет достаточно трудно, но организаторы попытались закончить хоть пару матчей, постоянно прерывавшихся из-за дождя. Теннис в подобных погодных условиях просто не может быть высочайшего класса, но есть же фраза про то, что условия эти одинаковы для обеих спортсменок.
В самом начале второго сета Симона впервые в матче повела с брейком, но через несколько минут она снова упустила собственную подачу. Казалось, брейков и в дальнейшем будет предостаточно, но Халеп неожиданно включила фирменную стабильность и свои подачи больше не упускала. Чего не скажешь про Томльянович, которая позволила румынской теннисистке только до конца второй партии отпраздновать ещё 2 брейка.
Но вот третий сет, начавшийся с солидным опозданием, чуть не стал шоком для поклонников Симоны. Текущий лидер мирового рейтинга фактически без борьбы проиграла две собственные подачи на старте решающего сета и оказалась на грани поражения - 0:3. Правда, Халеп очень быстро снова включилась в игру, отыграла оба брейка и... И тут вчерашнюю часть матча было решено прервать окончательно.
Сегодня встреча возобновилась тоже с солидной задержкой, но даже она не смутила Симону. Румынская теннисистка не растеряла запала, добилась ещё одного брейка и, получается, взяла решающий сет встречи со скрытой баранкой.
Уже сегодня Симона Халеп проведёт свой матч третьего круга соревнований в Цинциннати против ещё одной австралийской теннисистки Эшли Барти.
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