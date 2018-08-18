Симона Халеп переиграла Лесю Цуренко в четвертьфинале турнира в Цинциннати.

(1) Симона Халеп - Леся Цуренко - 6:4, 6,1
Конечно Симона Халеп была не просто фаворитом противостояния, а явным претендентом на уверенную в нем победу. Но было несколько факторов, которые могли нивелировать игровой перевес лидера мирового рейтинга. Во-первых, для Симоны последние недели получились невероятно насыщенными и сложными, что, учитывая график матчей в Цинциннати, говорило о том, что спад в её игре практически неизбежен. Во-вторых, может даже на подсознательном уровне румынская теннисистка могла начинать экономить силы для US Open. Нет, в режиме пешехода Халеп не играла бы, но если игра не пошла, можно было предположить, что Симона не будет выжимать из себя все соки для перелома. Но все это оказалось лишь предположениями.
Хотя в начале встречи действительно показалось, что румынская теннисистка находится не в своей тарелке. Цуренко первой вырвалась вперёд с брейком, позволила Симоне отыграться, но тут же восстановили перевес в счете. Леся повела 4:1 и имела блестящую возможность выходить подавать на партию. Но украинская теннисистка не воспользовалась счетом 40:0 в свою пользу на приёме, упустив тройной скрытый сет-болл, а потом и ещё один брейк-поинт Халеп позволила отыграть. Этот эпизодический камбек позволил Симоне прийти в себя и Цуренко на корте видно больше не было.
Итак, со счета 4:1 украинская теннисистка проиграла сразу 10 геймов подряд. Халеп этого рывка хватило для того, чтобы выиграть стартовый сет и уйти в солидный отрыв - 5:0 во второй партии. Леся добилась лишь спасения от баранки, но вернуться в матч, понятное дело, уже не удалось.
Теперь за выход в финал соревнований в Цинциннати Симона Халеп поспорит с белорусской теннисисткой Ариной Сабаленко.
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