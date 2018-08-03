Ольга Янчук выходит в полуфинал 25-тысячника в Германии.

Украинская теннисистка Ольга Янчук становится участницей 1/2 финала соревнований ITF с призовым фондом в 25 тысяч долларов в немецком Бад Заульгау. В четвертьфинале турнира Ольга в трех партиях переиграла 3-ю ракетку турнира Бибиану Схофс, представляющую Нидерланды. Янчук уверенно выиграла стартовый сет, но позволила 177-й ракетке мира вернуться в борьбу. В итоге Ольга отпраздновала победу в трех партиях.
Ольга Янчук - Бибиана Схофс - 6:1, 5:7, 6:3
За выход в финал турнира в Германии Ольга Янчук поспорит с румынской теннисисткой Александрой Каданцу
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