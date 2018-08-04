суббота, 4 августа 2018 г.

Ольга Янчук остановилась в полуфинале 25-тысячника в Германии.

Украинская теннисистка Ольга Янчук не смогла пробиться в финал соревнований ITF в немецком городе Бад Заульгау, призовой фонд которых составляет 25 тысяч долларов. В борьбе за выход в титульный матч турнира Ольга в напряженной борьбе уступила многоопытной представительнице Румынии Александре Каданцу, занимавшей в свое время место в середине топ-100 мирового рейтинга. Каданцу на победу в противостоянии понадобилось почти 2 часа и 20 минут игрового времени.


Александра Каданцу - Ольга Янчук - 6:0, 1:6, 6:4

 В финале турнира в Бад Заульгау Александра Каданцу сразится с немкой Лаурой Зигмунд.

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о 21:35
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