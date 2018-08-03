пятница, 3 августа 2018 г.

Квалифайеры Денис Истомин и Мартин Клижан разыграют титул в Кицбюэле.

В финале соревнований категории  АТР-250 в австрийском Кицбюэле сыграют два теннисиста стартовавших еще с сита квалификации. Денис Истомин в напряженном полуфинальном противостоянии обыграл чилийца Николаса Харри, а Мартин Клижан немного проще обыграл Хауме Муньяра. Таким образом, уже завтра в финале турнира в Кицбюэле сойдутся два квалифайера - Мартин Клижан и Денис Истомин.


(Q) Денис Истомин - Николас Харри - 7:5, 6:7(4), 6:4

 (Q) Мартин Клижан - Хауме Муньяр - 7:6(3), 6:3

 Финальная встреча турнира в Кицбюэле запланирована завтра в 15:00 по киевскому времени.

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о 23:25
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