Квалифайеры Денис Истомин и Мартин Клижан разыграют титул в Кицбюэле.

В финале соревнований категории АТР-250 в австрийском Кицбюэле сыграют два теннисиста стартовавших еще с сита квалификации. Денис Истомин в напряженном полуфинальном противостоянии обыграл чилийца Николаса Харри, а Мартин Клижан немного проще обыграл Хауме Муньяра. Таким образом, уже завтра в финале турнира в Кицбюэле сойдутся два квалифайера - Мартин Клижан и Денис Истомин.
(Q) Денис Истомин - Николас Харри - 7:5, 6:7(4), 6:4
(Q) Мартин Клижан - Хауме Муньяр - 7:6(3), 6:3
Финальная встреча турнира в Кицбюэле запланирована завтра в 15:00 по киевскому времени.
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