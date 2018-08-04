Данила Калениченко не сумел выйти в финал фьючерса в Словакии.

Украинский теннисист Данила Калениченко не смог пробиться в первый в сезоне финал. В борьбе за выход в титульный матч соревнований категории фьючерс в Словакии Данила в двух партиях уступил местному теннисисту Алексу Молчану. Калениченко вёл с брейком в стартовой партии, но позволил сопернику не просто отыграться, но и ещё раз отличиться на приёме. Во втором сете борьбы уже не получилось и перевес Молчана был более чем очевидным.
Алекс Молчан - (2) Данила Калениченко - 7:5, 6:2
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий