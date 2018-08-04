суббота, 4 августа 2018 г.

Данила Калениченко не сумел выйти в финал фьючерса в Словакии.

Украинский теннисист Данила Калениченко не смог пробиться в первый в сезоне финал. В борьбе за выход в титульный матч соревнований категории фьючерс в Словакии Данила в двух партиях уступил местному теннисисту Алексу Молчану. Калениченко вёл с брейком в стартовой партии, но позволил сопернику не просто отыграться, но и ещё раз отличиться на приёме. Во втором сете борьбы уже не получилось и перевес Молчана был более чем очевидным.


Алекс Молчан - (2) Данила Калениченко - 7:5, 6:2

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о 13:36
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