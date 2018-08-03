Данила Калениченко выходит в полуфинал Фьючерса в Словакии.

Данила Калениченко пробивается во второй в текущем сезоне полуфинал. В 1/4 финала турнира категории фьючерс в словацком городе Пьештяни Данила в напряженнейшей борьбе переиграл чеха Тадеуша Парулека, занимающего на данный момент 778-ю строчку мирового рейтинга. Калениченко, посеянный на турнире под 2-м номером, уверенно выиграл стартовый сет, но провалился во второй партии. По ходу решающего сета Данила сначала уступал с брейком, потом и вел с геймом на приеме в активе и даже выходил подавать на матч, но судьба встречи решилась лишь на тай-брейке, который украинец оставил за собой с минимальным перевесом. Встреча продолжалась чуть более 2 с половиной часов игрового времени.
(2) Данила Калениченко - Тадеуш Парулек - 6:2, 2:6, 7:6(5)
За выход в первый в текущем сезоне финал Данила Калениченко поспорит с местным теннисистом Алексом Молчаном, который в своем четвертьфинальном матче с двумя баранками и всего за 46 минут игрового времени переиграл 7-ю ракетку соревнований Антонио Массару из Италии.
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