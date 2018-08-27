Симона Халеп проиграла в первом же раунде US Open - 2018.

Лидер текущего мирового рейтинга румынская теннисистка Симона Халеп зачехлила ракетку уже на старте американского мейджора. В первом же раунде US Open - 2018 Симона в двух партиях уступила представительнице Эстонии Кайе Канепи, занимающей 44-ю строчку мирового рейтинга. Халеп попросту не была похожа на себя до середины второй партии. Румынская теннисистка дважды уступила собственную подачу в стартовой партии и проигрывала с двумя брейками по ходу второго сета. Со счета 2:6, 0:3 первая ракетка мира чуть было не организовала камбек, отыграла оба брейка, но снова проиграла собственный гейм и позволила Канепи подать на матч. На сенсационную победу эстонской теннисистке понадобилось чуть более часа с четвертью игрового времени.
Кайя Канепи - (1) Симона Халеп - 6:2, 6:4
Во втором раунде Открытого Первенства США Кайя Канепи сыграет со швейцарской теннисисткой Джил Тайхманн.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий