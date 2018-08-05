Катерина Бондаренко с непростой победы начинает борьбу в квалификации турнира в Монреале.

Катерина Бондаренко удачно начала выступления в квалификации крупнейших соревнований в Монреале. В первом раунде отбора украинская теннисистка в трех партиях переиграла представительницу США Ирину Фалькони, занимающую 151-ю строчку мирового рейтинга. Фактически весь матч теннисистки обменивались брейками и лишь к решающему сету Бондаренко-младшая сумела немного наладить действия на собственной подаче. На победу в матче Катерине Бондаренко понадобилось чуть более 2 часов игрового времени.
(17) Катерина Бондаренко - Ирина Фалькони - 6:3, 3:6, 6:3
Следующей соперницей Катерины Бондаренко в Монреале станет первая ракетка квалификации испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро.
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