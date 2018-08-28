Анжелик Кербер вышла во второй раунд Открытого Первенства США.

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер, получившая в Нью-Йорке 4-й номер посева, выходит во второй раунд US Open - 2018. На старте американского мейджора Анжелик в двух партиях переиграла россиянку Маргариту Гаспарян, занимающую на данный момент довольно скромную 370-ю строчку мирового рейтинга. Кербер первой упустила собственную подачу, но быстро перевернула ход матча, выиграв два подряд гейма на приеме под ноль. Гаспарян в последний момент вернулась в борьбу - при подаче Анжелик на партию россиянка отыграла 3 сет-болла и перевела этот отрезок матча на тай-брейк, но уже на нем немка добилась победы в партии. Во втором сете первой с брейком снова повела именно Маргарита, но и на этот раз Анжелик не просто отыгралась, а и добилась еще одного успеха на приеме. На победу в стартовом матче на US Open Анжелик Кербер понадобилось чуть более 1 часа и 45 минут игрового времени.
(4) Анжелик Кербер - Маргарита Гаспарян - 7:6(5), 6:3
Во втором раунде Открытого Первенства США Анжелик Кербер сыграет с представительницей Швеции Йоханной Ларссон.
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