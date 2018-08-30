Анжелик Кербер чуть было не упустила, казалось бы, добытую победу во втором раунде US Open.

С неожиданными трудностями столкнулась немецкая теннисистка Анжелик Кербер, посеянная на US Open - 2018 под 4-м номером, уже на стадии второго круга американского мейджора. Ещё более неожиданными эти трудности показались, учитывая то, что Кербер вела в матче против шведки Йоханны Ларссон со счётом 6:2, 5:2, а потом и два матч-болла на приёме имела. Но Ларссон выиграла 5 геймов подряд в концовке второй партии, перевела матч в решающий отрезок, правда, уже в нем Анжелик дожала соперницу, оформив итоговую победу за 2 часа и 20 минут игрового времени.
(4) Анжелик Кербер - Йоханна Ларссон - 6:2, 5:7, 6:4
В третьем раунде US Open - 2018 Анжелик Кербер сыграет с 29-й ракеткой турнира Доминикой Циюулковой.
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