Мартин Клижан выигрывает соревнования в Кицбюэле.

Словацкий теннисист Мартин Клижан, начинавший выступления на соревнованиях в австрийском Кицбюэле ещё с сита квалификации, становится триумфатором турнира. В финальном противостоянии Мартин в двух партиях переиграл такого же квалифайера Дениса Истомина из Узбекистана. Встреча прошла при полном перевесе Клижана, который в каждой из партий по 2 раза отличился на приёме и удержал все собственные подачи. На победу в финале турнира в Кицбюэле Мартин Клижан потратил чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
(Q) Мартин Клижан - (Q) Денис Истомин - 6:2, 6:2
Для Мартина Клижана титул в Кицбюэле становится уже 6-м в карьере. При этом словацкий теннисист побеждал во всех 6-ти финалах, до которых он добирался на уровне АТР.
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