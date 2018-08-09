Виктория Азаренко не сумела ничего противопоставить Йоханне Конте во втором раунде турнира в Монреале.

Йоханна Конта - Виктория Азаренко - 6:3, 6:1
Виктория Азаренко своей очень уверенной победой на старте турнира в Монреале добавила немало оптимизма своим поклонникам. Отдать всего один гейм Кристине Младенович - дорогого стоит, но и стартовую победу Йоханны Конты можно смело приписывать к классным - пусть и в трех партиях, но была обыграна 11-я ракетка турнира Алёна Остапенко. Особенно впечатлила игра британской теннисистки в двух последних партиях, когда Йоханна отдала сопернице всего 3 гейма за 2 сета.
В общем, подходили к матчу теннисистки примерно с одинаковым багажом, да и текущее состояние в туре у обеих достаточно схожее. Если совсем упростить ситуацию, то и Вика, и Йоханна - топ-спортсменки, пытающиеся вернуться на былой уровень. Единственное, чего не было у Конты - так это травмы на прошлой неделе. А вот Азаренко не доиграла матч против Даниэль Коллинз и, похоже, на все 100-% не восстановилась.
Ведь как-то очень резко посыпалась Виктория в середине стартовой партии. До этого никаких шансов на приеме у Конты не возникало, правда и сама Вика была на голодном пайке. Но как только Йоханна заработала первый в матче брейк-поинт, начался завал. Британская теннисистка брейковый мяч реализовала, а потом и точку в стартовом сете ещё одним успехом на приеме поставила. Да и вторую партию Йоханна начала с брейка. Так что, получилось, что со счета 3:3 в первом сете Виктория проиграла 6 геймов подряд. На этом погода вчера предложила и остановиться.
Доигровка со счета 3:6, 0:3 в принципе не оставляет много вариантов, но когда Азаренко сразу же после возобновления матча упустила ещё одну собственную подачу, стало все понятно. Вика баранки избежала и даже зацепилась за Подачу Конты на матч. Но реализовать хоть один из трех брейк-поинтов Виктория не смогла. А вот Йоханна как раз третьим матч-боллом и воспользовалась.
Уже сегодня Йоханна Конта проведёт свой матч третьего круга против украинской теннисистки Элины Свитолиной. Элина, напомним, вчера прошла второй раунд из-за ужасающей травмы Микаэлы Бузарнеску.
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