Марта Костюк в "голливудском" стиле выгрызает победу на старте квалификации US Open - 2018.

(23) Марта Костюк - Валентина Ивахненко - 4:6, 7:6(6), 7:6(4)
Слов нет, одни эмоции... Наверное, эта фраза лучше всего описывает состояние, которое осталось после стартового матча Марты Костюк в Нью-Йорке. Честно, даже сложно представить, как чувствует себя сама теннисистка, если даже банальное "боление" забрало невероятное количество сил и эмоций. Марта, конечно, сегодня вышла из битвы настоящим героем, но сколько же можно ходить по краю пропасти? Сколько же можно загонять себя саму в тупиковую, казалось бы, ситуацию. Да, сегодня выбраться удалось, не без помощи, кстати, поплывшей Ивахненко. Но сколько было и будет матчей, в который на морально-волевых выцарапать победу не удается?
Марта уже в самом начале поединка упустила собственную подачу, а затем и второй раз позволила Валентине отличиться на приеме. Между этими двумя брейками в исполнении россиянки у самой Костюк было предостаточно возможностей огорчить бывшую соотечественницу, но ни одним из четырех брейк-поинтов украинская теннисистка не воспользовалась. Зря, конечно, потому как при счете 1:4, при перевесе Ивахненко сразу с двумя брейками в борьбу за стартовый сет уже не верилось. Тем более, что Марта испытывала просто катастрофические проблемы с собственной подачей. Процент попадания первым мячом ужасал, вторая подача тоже не приносила фактически никаких плодов.
Нет, Костюк бороться не бросила, уж в подобных вещах упрекнуть ее можно в крайне редких ситуациях. Вот и в этой партии Марта пободалась, наконец воспользовалась своими шансами на приеме и сократила отставание до одного брейка. Потом, правда, снова пришлось бороться с собой, отыгрывать сет-боллы у Валентины на собственной подаче, в общем, думать не о втором успехе на приеме, а о том, как бы не отдать еще один свой гейм. В итоге Ивахненко вышла подавать на партию и сделала это более чем уверенно - под ноль.
Вторая партия снова началась с того, что Марте пришлось бороться за собственный гейм - с брейк-поинта спасти стартовую подачу удалось, но спустя несколько минут Костюк таки отпустила соперницу в отрыв. Та, правда, шансом не воспользовалась и даже не закрепила брейк собственной выигранной подачей. Но в середине партии Ивахненко опять получает возможность повести в счете с брейком, пользуется ею и даже добирается до матч-болла на очередной подаче Марты.
Костюк, похоже, только в этот момент завелась окончательно. Марта отыграла матч-болл и тут же помешала сопернице подать на победу. Украинская теннисистка ничуть не удивила тем, что через минуту снова оказалась в роли догоняющей, но при этом опять помешала Ивахненко подать на матч. Нервная партия докатилась до тай-брейка, но и на нем нервы просто зашкаливали. Костюк первой упустила розыгрыш на собственной подаче и Валентина снова добралась до матч-болла. И опять Марта, как это часто с ней бывает, в последний момент заиграла так, что сумела оставить за собой тяжелейший тай и перевести встречу в решающую партию.
Думаете в ней стало лучше? Думаете на кураже Костюк понеслась уничтожать соперницу? Как бы не так! Так выигрывать матчи Марте, видимо не интересно. Третий сет начался с двух проигранный подач и ошеломлящего счета - 0:4. Сразу в голову полезли ассоциации с матчем в Ванкувере, когда Костюк в противостоянии с Бонавентюр тоже выцарапала второй сет лишь для того, чтобы отдать решающую партию с баранкой.
На этот раз Марта проснулась до окончания встречи, отыграла один брейк, но снова упустила собственную подачу. 1:5 - тушите свет? Что началось дальше трудно поддается описанию. Костюк, конечно, молодчина в том плане, что прекратила нервничать, собрала волю в кулак и даже игру на собственной подаче наладила. Но тут еще и Валентина вдруг посыпалась. Столько двойных допускать даже имея преимущество в два брейка просто нельзя на профессиональном уровне.
Как бы там ни было, со счета 1:5 Марта не просто помешала Ивахненко дважды подать на матч, но и защитила две собственные подачи, что в контексте конкретного противостояния было, похоже, даже сложнее. Валентина окончательно рассыпаться тоже отказалась и прервала серию из проигранных геймов. Более того, россиянка зацепилась за подачу Марты на тай-брейк и заработала еще 4 (!!!) матч-болла. Да уж, проиграть встречу в этот момент для украинской теннисистки было бы в высшей степени обидно.
Обошлось. Марта на зубах вырвала подачу, перевела встречу на тай-брейк и хоть тут дала немного выдохнуть. Да, были обмены мини-брейками, да, были небольшие спады, но этот тай украинская теннисистка оставила за собой более-менее уверенно.
Во втором раунде квалификации US Open - 2018 Марта Костюк сыграет с Марией Боузковой из Чехии.
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