Марта Костюк с баранкой в решающем сете уступила на старте 100-тысячника в Ванкувере.

Исалин Бонавентюр - Марта Костюк - 6:4, 5:7, 6:0
Конечно, баранка в решающей партии достаточно боевого и ровного поединка - результат отнюдь не вдохновляющий. Особенно, когда, по сути, этой баранки и вовсе не должно было быть. Посыпалась Марта лишь в паре последних геймов, когда отыграть отставание уже просто не представлялось возможным. До этого все геймы третьей партии проходили в настоящей борьбе. Удачливее в ней оказалась Бонавентюр, но везёт, сами знаете кому.
Начали мы с конца только потому, что сам факт баранки в этой встрече был совсем не закономерен. Весь поединок соперницы боролись фактически на равных, пусть и уровень игры, иногда, откровенно говоря и не зашкаливал.
Судьбу стартовой партии решил единственный брейк в исполнении Бонавентюр, хотя и Бельгийская теннисистка вполне могла упрочитьу ю лидерство, и Марта имела шансы отыграться. Все самое интересное в сете спортсменки приберегли на концовку, когда сначала Костюк спаслась с сет-болла у соперницы на собственной подаче, а потом чуть не отыграла тот самый брейк уже при подаче Исалин на партию. Двойного брейк-поинта Марте не хватило и сет таки ушёл в копилку бельгийки.
Она же повела с брейком во второй партии поединка, но сложная ситуация в счете подстегнула Марту. Сначала она быстро отыгралась, впервые за матч взяв подачу соперницы. Затем Костюк снова пришлось сражаться с нервами на собственной подаче и отыгрывать скрытые матч-боллы у Бонавентюр. Но сразу после сложнейшего гейма украинка оформила брейк и взяла второй сет.
События третьей партии уже описывались выше. Исалин куда спокойнее сыграла в ключевые моменты геймов и повела сразу с двумя брейками - 4:0. При таком счёте у Костюк уже полностью опустились руки и в двух последующих геймах украинская теннисистка выиграла лишь один розыгрыш.
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