Светлана Кузнецова выигрывает первый с октября 2016-го года титул.

Российская теннисистка Светлана Кузнецова становится победительницей соревнований в Вашингтоне. В титульном противостоянии Светлана в напряженнейшей борьбе обыграла представительницу Хорватии Донну Векич, занимающую на данный момент 44-ю строчку мирового рейтинга. Кузнецова уступила сопернице стартовый сет, а вот вторую партию россиянка оставила за собой на затяжном тай-брейке. При этом в концовке сета Светлана отыграла 4 матч-болла у Векич. После такого спасения партии Кузнецова просто не имела права отдавать титул Донне, так что в итоге россиянка чуть более чем за 2 с половиной часа игрового времени оформила победу в финале турнира в Вашингтоне.
Светлана Кузнецова - (7) Донна Векич - 4:6, 7:6(7), 6:2
Для Светланы Кузнецовой титул в Вашингтоне является уже 18-м в карьере, но первым с октября 2016-го года.
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