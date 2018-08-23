четверг, 23 августа 2018 г.

Петра Квитова выходит в четвертьфинал соревнований в Нью-Хейвене.

Чешская теннисистка Петра Квитова, получившая на соревнованиях категории WTA Premier в американском Нью-Хейвене 3-й номер посева, становится четвертьфиналисткой турнира. На стадии второго круга Петра в трех партиях переиграла представительницу Казахстана Зарину Дияс, занимающую 62-ю строчку текущего мирового рейтинга. В первом и третьем сетах Квитова более чем уверенно одолела соперницу, но вот во второй партии спад накрыл и чешскую спортсменку. В итоге на выход в 1/4 финала соревнований в Нью-Хейвене Петра Квитова потратила чуть менее 2 часов игрового времени.


(3) Петра Квитова - (Q) Зарина Дияс - 6:1, 5:7, 6:2

 Теперь в четвертьфинале турнира в Нью-Хейвене Петра Квитова сыграет с испанской теннисисткой Карлой Суарес-Наварро.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 7:52
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)