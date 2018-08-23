Петра Квитова выходит в четвертьфинал соревнований в Нью-Хейвене.

Чешская теннисистка Петра Квитова, получившая на соревнованиях категории WTA Premier в американском Нью-Хейвене 3-й номер посева, становится четвертьфиналисткой турнира. На стадии второго круга Петра в трех партиях переиграла представительницу Казахстана Зарину Дияс, занимающую 62-ю строчку текущего мирового рейтинга. В первом и третьем сетах Квитова более чем уверенно одолела соперницу, но вот во второй партии спад накрыл и чешскую спортсменку. В итоге на выход в 1/4 финала соревнований в Нью-Хейвене Петра Квитова потратила чуть менее 2 часов игрового времени.
(3) Петра Квитова - (Q) Зарина Дияс - 6:1, 5:7, 6:2
Теперь в четвертьфинале турнира в Нью-Хейвене Петра Квитова сыграет с испанской теннисисткой Карлой Суарес-Наварро.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий