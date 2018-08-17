Петра Квитова уверенно выходит в 1/4 финала соревнований в Цинциннати.

(8) Петра Квитова - Кристина Младенович - 6:4, 6:2
В стартовой партии встречи Петра, вроде бы, и была все время впереди соперницы, но вот с тем, чтобы удержать добытый перевес у чешской теннисистки возникали периодические проблемы. Так, Младенович дважды смогла оформить обратный брейк уже достаточно быстро после того, как Квитова в этот самый отрыв уходила. Третий раз чешская теннисистка шансом своим все-таки воспользовалась, поскольку сразу после очередного брейка подала на партию.
Во втором сете Квитова уже просто громила оппонентку. Все могло, и наверное даже, должно было заканчиваться баранкой для Младенович. Петра повела с тремя брейками подряд - 5:0, вышла подавать на победу и даже матч-болл заработала, но Кристина умудрилась один обратный брейк в такой незавидной ситуации оформить. На большее француженке не хватило ни сил, ни времени, ни сговорчивости соперницы - со второй попытки Квитова уверенно подала на матч.
В четвертьфинале соревнований в Цинциннати Петра Квитова сыграет с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий