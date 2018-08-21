Петра Квитова обыгрывает Агнешку Радваньску на старте турнира в Нью-Хейвене.

Петра Квитова выходит во второй раунд соревнований в американском Нью-Хейвене. На старте турнира чешская теннисистка, получившая 3-й номер посева, в двух партиях переиграла представительницу Польши Агнешку Радваньску, занимающую 39-ю строчку мирового рейтинга. Квитова отдала сопернице всего 1 гейм в стартовой партии, но во втором сете Радваньска выровняла игру. В итоге, Петра оформила победу в нем, да и во всем матче, потратив на неё полтора часа игрового времени.
(3) Петра Квитова - Агнешка Радваньска - 6:1, 7:6(3)
Во втором раунде соревнований в Нью-Хейвене Петра Квитова сыграет с представительницей Казахстана Зариной Дияс.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий