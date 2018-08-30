Петра Квитова выходит в третий круг US Open - 2018.

(5) Петра Квитова - Яфань Ван - 7:5, 6:3
Казалось, что Петра Квитова вообще не испытает никаких проблем со своей соперницей по второму кругу американского мейджора представительницей Китая Яфань Ван. Разница в классе между теннисистками была явной и сказываться она начала уже в самом дебюте встречи. Квитова быстро повела с брейком уже после стартового гейма, немного побуксовала на собственной подаче, но решила проблему, отыграв тройной брейк-поинт, и еще раз отличилась на приёме. Ведя сразу с двумя брейками сама Петра, похоже, слишком поверила в победу в партии.
Яфань неожиданно смогла отыграться. Не без помощи самой чешской теннистстки, но факт остаётся фактом - Ван оформила два брейка подряд. Петра, правда, снова повела с геймом на приёме в активе и на этот раз ответственно отнеслась к перевесу, так что тут же подала на победу в партии.
Поняв, что соперница не так уж проста и расслабленности на корте она точно не простит, Квитова опять повела с брейком уже на самом старте второй партии, но на этот раз вольностей на собственной подаче Петра себе уже не позволяла. Яфань так и не заработала за сет ни одного брейк-поинта, а сама Квитова до конца матча успела ещё раз отличиться на приёме и поставить победную точку в противостоянии как раз этим брейком.
В третьем раунде US Open - 2018 Петра Квитова сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Сабаленко.
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