Петра Квитова начала выступления в Нью-Йорке с победы над Яниной Викмайер.

5-й номер посева Открытого Первенства США по теннису чешская спортсменка Петра Квитова достаточно уверенно выходит во второй раунд соревнований. На старте US Open - 2018 Петра в двух сетах переиграла представительницу Бельгии Янину Викмайер, занимающую на данный момент 94-ю строчку мирового рейтинга. Несмотря на то, что Янина выиграла за матч всего 5 геймов, минимальных проблем Квитовой избежать не удалось. Так, после разгромно выигранной стартовой партии представительница Чехии до середины второго сета уступала с брейком. Но со счета 1:4 Петра дважды отличилась на приёме, выиграла 5 геймов подряд и за час с четвертью игрового времени оформила итоговую победу.
(5) Петра Квитова - Янина Викмайер - 6:1, 6:4
Во втором раунде Открытого Первенства США Петра Квитова сыграет с китайской теннисисткой Яфань Ван.
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