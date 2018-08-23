четверг, 23 августа 2018 г.

Квалификация US Open. Илья Марченко уступил Иво Карловичу, Ангелина Калинина стартует с победы.

Сегодня ночью продолжились поединки стартового раунда квалификации последнего в сезоне Турнира Большого Шлема - US Open - 2018. Уже после первого круга отбора в мужской части турнира не осталось ни одного украинского теннисиста. Вслед за Сергеем Стаховским свой первый же матч в Нью-Йорке проиграл Илья Марченко, который в двух партиях уступил хорвату Иво Карловичу. А вот Ангелина Калинина, посеянная в женской квалификации мейджора под 26-м номером, в первом раунде отбора переиграла представительницу Румынии Елену Габриэлу Рузе.


(26) Ангелина Калинина - Елена Габриэла Рузе - 6:1, 7:6(2)

 (22) Иво Карлович - Илья Марченко - 6:3, 7:6(7)

 Во втором раунде квалификации US Open - 2018 Ангелина Калинина сыграет с чешской теннисисткой Терезой Мартинцовой.

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о 8:19
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