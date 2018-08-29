Элизе Мертенс разгромила Веру Лапко и вышла в третий круг US Open.

Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс уверенно выходит в третий раунд US Open - 2018, на котором она получила 15-й номер посева. Во втором круге американского мейджора Элизе разгромила белорусскую спортсменку Веру Лапко, занимающую 72-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Лапко сумела выиграть у соперницы всего 2 гейма, при этом во втором сете Мертенс отвесила оппонентке полноценную баранку. Суммарно со счета 2:2 в стартовом отрезке встречи Элизе выиграла 10 геймов подряд. На победу в матче бельгийская теннисистка потратила всего час игрового времени.
(15) Элизе Мертенс - Вера Лапко - 6:2, 6:0
В третьем раунде Открытого Первенства США Элизе Мертенс сыграет с чешской теннисисткой Барборой Стрыцовой.
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