Элизе Мертенс выходит в четвёртый раунд US Open.

Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс пробивается в 1/8 финала Открытого Первенства США. На стадии третьего круга US Open - 2018 бельгийская теннисистка, получившая в Нью-Йорке 15-й номер посева, в двух партиях переиграла представительницу Чехии 23-ю ракетку мейджора Барбору Стрыцову. Мертенс оставила за собой стартовый сет встречи, вела с брейком по ходу второй партии, но позволила сопернице отыграться. В концовке сета у Элизе был тройной скрытый матч-болл, но Стрыцова выстояла и даже заработала 3 сет-болла на приёме. Характер проявила и Мертенс, которая перевела партию на тай-брейк и уже на нем оформила итоговую победу.
(15) Элизе Мертенс - (23) Барбора Стрыцова - 6:3, 7:6(4)
За выход в четвертьфинал US Open - 2018 Элизе Мертенс поспорит с победительницей матча между Слоан Стивенс и Викторией Азаренко.
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