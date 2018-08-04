Энди Маррей снялся с турнира в Вашингтоне и не приедет на Мастерс в Торонто.

Алекс де Минаур - Энди Маррей - w/o
Отметим, что предыдущий матч Энди Маррея на турнире в Вашингтоне против Мариуша Копила продолжался более 3 часов и завершился уже под утро - после 3 часов ночи. Ещё тогда британский теннисист раскритиковал организаторов и заявил, что не успеет даже выспаться, не то что бы восстановиться к следующей встрече.
Таким образом Алекс де Минаур в полуфинале турнира в Вашингтоне сыграет с победителем встречи между Андреем Рублевым и Денисом Кудлой.
На Мастерсе в Торонто wild card от организаторов теперь получит швейцарский теннисист Стэн Вавринка.
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