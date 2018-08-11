Рафаэль Надаль добился волевой победы над Марином Чиличем в четвертьфинале Мастерса в Торонто.

(1) Рафаэль Надаль - (6) Марин Чилич - 2:6, 6:4, 6:4
Я бы сказал, что в стартовой партии четвертьфинального матча поклонников Рафаэля Надаля ждал не просто холодный душ, а настоящий шок. Чилич провел, действительно, шикарный отрезок, который мог завершаться ещё большим разгромом, но Надаль решил не портить совсем уже впечатление о первом сете и буквально выцарапал в концовке партии собственную подачу сразу с пяти сет-боллов у соперника. Ещё 2 сет-поинта Рафа отыграл уже на подаче Чилича, но хорват поставил точку в партии с очередной попытки. И по сути, даже все эти подвиги Надаля с отыгрыванием сет-боллов, имели только психологический смысл. Ликвидировать два брейка, которые Марин оформил в середине стартовой партии, у испанца шансов не было.
С тяжёлого гейма на своей подаче Рафа начал и вторую партию. Надаль таки спасся с брейкового мяча, а через пару минут уже сам вёл с геймом на приёме в активе, между прочим, впервые в матче. Чилич был обязан отыгрываться моментально, но не воспользовался сразу 4-я брейк-поинтами за гейм. Правда, и испанец не смог спокойно удержать перевес до конца второй партии. Рафаэль провалился уже при подаче на сет, правда и Марин не поверил в чудо - сразу после обратного брейка Чилич снова упустил свою подачу, а вместе с ней и всю партию.
Добротную и надёжную игру от Рафаэля мы увидели разве что в третьем сете. У Надаля, наконец, не проваливались подачи, а вот Чилич потихоньку подседал. Посыпался Марин достаточно неожиданно - при счете 4:5 на своей подаче хорват подарил Рафа тройной матч-болл. Чилич чуть было не выкрутился, отыграв 2 мяча, но на третьем Надаль таки поставил победную точку в противостоянии.
За выход в финал соревнований в Торонто Рафаэль Надаль теперь поспорит с российским теннисистом Кареном Хачановым.
А ещё Рафаэль Надаль первым официально квалифицировался на Итоговый Турнир в Лондоне. Именно выход в полуфинал канадского Мастерса позволяет Рафе набрать достаточное количество очков, чтобы уже сейчас в 14-й раз гарантировать себе место в восьмерке сильнейших по итогам сезона.
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