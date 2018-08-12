Рафаэль Надаль обыгрывает Карена Хачанова на пути в финал Мастерса в Торонто.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль становится финалистом соревнований категории Мастерс в канадском Торонто. В борьбе за выход в титульный матч соревнований лидер мирового рейтинга в двух партиях переиграл россиянина Карена Хачанова, занимающего 38-ю строчку в текущей мужской классификации. В начале встречи теннисисты обменялись упущенными подачами, но в дальнейшем отличиться на приёме не удавалось никому из соперников, так что победу в сете Рафа оформил на тай-брейке. В дебюте второй партии Надаль снова повел с геймом на приеме в активе, но на этот раз Хачанов так и не сумел ликвидировать отставание. Скорее испанец мог увеличить отрыв, но ещё одним брейк-поинтом Рафаэль не воспользовался. На победу в матче Рафаэль Надаль потратил чуть более 1 часа и 50 минут игрового времени.
(1) Рафаэль Надаль - Карен Хачанов - 7:6(3), 6:4
В финале Мастерса в Торонто Рафаэль Надаль сыграет с главной сенсацией турнира греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.
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Старый пердун опять возьмёт титул на юнце, который убрал для него всех топов. Какой же падальщик монакорский дедушка - берёт титулы на беззубой неопытной молодёжи, которая не имеет ни одного крупного титула... или вообще ни одного титула.ОтветитьУдалить