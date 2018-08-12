воскресенье, 12 августа 2018 г.

Рафаэль Надаль обыгрывает Карена Хачанова на пути в финал Мастерса в Торонто.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль становится финалистом соревнований категории Мастерс в канадском Торонто. В борьбе за выход в титульный матч соревнований лидер мирового рейтинга в двух партиях переиграл россиянина Карена Хачанова, занимающего 38-ю строчку в текущей мужской классификации. В начале встречи теннисисты обменялись упущенными подачами, но в дальнейшем отличиться на приёме не удавалось никому из соперников, так что победу в сете Рафа оформил на тай-брейке. В дебюте второй партии Надаль снова повел с геймом на приеме в активе, но на этот раз Хачанов так и не сумел ликвидировать отставание. Скорее испанец мог увеличить отрыв, но ещё одним брейк-поинтом Рафаэль не воспользовался. На победу в матче Рафаэль Надаль потратил чуть более 1 часа и 50 минут игрового времени.


(1) Рафаэль Надаль - Карен Хачанов - 7:6(3), 6:4

 В финале Мастерса в Торонто Рафаэль Надаль сыграет с главной сенсацией турнира греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 9:51
Мітки: , , ,

1 комментарий:

  1. Старый пердун опять возьмёт титул на юнце, который убрал для него всех топов. Какой же падальщик монакорский дедушка - берёт титулы на беззубой неопытной молодёжи, которая не имеет ни одного крупного титула... или вообще ни одного титула.

    ОтветитьУдалить

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)