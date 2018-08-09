Рафаэль Надаль обыграл Бенуа Пэра на старте Мастерса в Торонто.

(1) Рафаэль Надаль - Бенуа Пэр - 6:2, 6:3
Испанский теннисист очень спокойно начал поединок и уже спустя несколько минут после старта встречи лидировал с брейком. Рафа чётко воспользовался первым же шансом на приеме и повел в счёте. Пэр, в принципе, мог отыграться, но подвисшей в середине сета подачей Надаля француз не воспользовался. Рафаэль спас достаточно непростой гейм с двух брейк-поинтов, а под конец партии и сам снова зацепился на приёме. В итоге вторым брейком лидер мирового рейтинга и поставил точку в стартовом сете.
Вторую партию Рафа начал столь же уверенно и опять оказался в роли лидера уже после первого гейма на подаче Бенуа. Но на этот раз испанец столкнулся с серьёзными трудностями в собственных геймах. Трижды Надаль выходил вперёд с брейком, но каждый раз моментально позволял Пэру сравнять счёт. Обмен брейками закончился в самый подходящий для Рафаэля момент - Надаль в четвёртый раз отличился на приёме, получил возможность подавать на матч и чётко справился с задачей, будто и не было трех подряд проигранных собственных геймов.
В третьем раунде Мастерса в Торонто Рафаэль Надаль сыграет со Стэном Вавринкой, который добился вот уже двух подряд невероятно сложных и волевых побед на турнире.
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