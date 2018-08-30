четверг, 30 августа 2018 г.

Рафаэль Надаль одолел Вашека Поспишила во втором раунде US Open.

Лидер текущего мирового рейтинга испанский теннисист Рафаэль Надаль выходит в третий раунд Открытого Первенства США. На стадии второго круга Рафа в трех партиях переиграл представителя Канады Вашека Поспишила, занимающего на данный момент 88-ю строчку мирового рейтинга. Надаль всю встречу полностью контролировал ход игры, разве что в начале второй партии испанец столкнулся с небольшим спадом и даже был вынужден отыгрываться с брейка. Но Рафа справился и всего за 2 часа игрового времени оформил итоговую победу в матче.


(1) Рафаэль Надаль - Вашек Поспишил - 6:3, 6:4, 6:2

 Рафаэль Надаль спокойно оформил выход в третий раунд US Open - 2018. Особых проблем в матче против Вашека Поспишила испанский теннисист не испытал, правда, бороться с небольшим спадом в собственной игре Рафе все-таки пришлось, но от серьёзных трудностей Надаль себя уберег.

Рафаэль уверенно начал поединок и уже в первом гейме на приёме сумел оформить брейк. Поспишил вроде бы наладил действия на собственной подаче, но вот вернуться в борьбу за партию канадскому спортсмену не удалось. Надаль четко отрабатывал каждый гейм на собственной подаче и отдавал в них Вашеку максимум по одному розыгрышу.

А вот в начале партии Надаль забуксовал. Сначала Рафа пришлось спасаться со счета 0:40 на своей подаче. В итоге, испанец отыграл тройной брейк-поинт и даже ликвидировал ещё один шанс на успех у соперника. Защита столь сложного гейма не помогла Рафаэлю устаканить игру и уже через несколько минут лидер мирового рейтинга таки оказался в роли догоняющего.

И вот именно это заставило Рафаэля включиться по максимуму. Со счета 2:4, сразу после брейка в исполнении Вашека, Надаль окончательно перехватил инициативу, взял 4 гейма подряд, дважды при этом отличившись на приёме, и выиграл второй сет.

В третьей партии Поспишил уже никаких проблем сопернику не создал. Надаль, как и в дебюте матча, смог быстро добиться перевеса с брейком, но на этот раз испанец ещё и закрепил преимущество второй выигранной подачей соперника. Довести матч до победы с таким перевесом для лидера мирового рейтинга не составило труда.

В третьем раунде US Open - 2018 Рафаэль Надаль сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

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о 7:28
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