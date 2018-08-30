Рафаэль Надаль одолел Вашека Поспишила во втором раунде US Open.

(1) Рафаэль Надаль - Вашек Поспишил - 6:3, 6:4, 6:2
Рафаэль Надаль спокойно оформил выход в третий раунд US Open - 2018. Особых проблем в матче против Вашека Поспишила испанский теннисист не испытал, правда, бороться с небольшим спадом в собственной игре Рафе все-таки пришлось, но от серьёзных трудностей Надаль себя уберег.
Рафаэль уверенно начал поединок и уже в первом гейме на приёме сумел оформить брейк. Поспишил вроде бы наладил действия на собственной подаче, но вот вернуться в борьбу за партию канадскому спортсмену не удалось. Надаль четко отрабатывал каждый гейм на собственной подаче и отдавал в них Вашеку максимум по одному розыгрышу.
А вот в начале партии Надаль забуксовал. Сначала Рафа пришлось спасаться со счета 0:40 на своей подаче. В итоге, испанец отыграл тройной брейк-поинт и даже ликвидировал ещё один шанс на успех у соперника. Защита столь сложного гейма не помогла Рафаэлю устаканить игру и уже через несколько минут лидер мирового рейтинга таки оказался в роли догоняющего.
И вот именно это заставило Рафаэля включиться по максимуму. Со счета 2:4, сразу после брейка в исполнении Вашека, Надаль окончательно перехватил инициативу, взял 4 гейма подряд, дважды при этом отличившись на приёме, и выиграл второй сет.
В третьей партии Поспишил уже никаких проблем сопернику не создал. Надаль, как и в дебюте матча, смог быстро добиться перевеса с брейком, но на этот раз испанец ещё и закрепил преимущество второй выигранной подачей соперника. Довести матч до победы с таким перевесом для лидера мирового рейтинга не составило труда.
В третьем раунде US Open - 2018 Рафаэль Надаль сыграет с россиянином Кареном Хачановым.
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