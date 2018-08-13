Рафаэль Надаль выигрывает Мастерс в Торонто.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль становится триумфатором соревнований категории Мастерс в канадском Торонто, на которых он являлся лидером посева. В финальном противостоянии Рафа в двух партиях переиграл главную сенсацию турнира греческого спортсмена Стефаноса Циципаса, занимающего 27-ю строчку мирового рейтинга. В стартовой партии перевес Надаля был более чем заметным, так что испанский теннисист легко воплотил его сразу в 2 брейка. В начале второй партии Рафаэль снова повел с геймом на приеме в активе, но не сумел подать на матч. Более того, в следующем гейме Надаля Циципас заработал сет-болл, но не сумел его реализовать. В итоге лидер мирового рейтинга поставил точку в матче и всем турнире в Торонто на тай-брейке. На победу в финале Мастерса Рафаэль Надаль потратил чуть более 1 часа и 40 минут игрового времени.
(1) Рафаэль Надаль - Стефанос Циципас - 6:2, 7:6(4)
Для Рафаэля Надаля титул в Торонто стал уже 33-м на турнирах категории Мастерс и юбилейным 80-м в целом в карьере. Трофей позволил испанскому теннисисту закрепить лидирующие позиции в туре. Ну а Стефаносу Циципасу выход в финал канадского турнира дал возможность подняться на 15-ю строчку мирового рейтинга.
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