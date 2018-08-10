Рафаэль Надаль в двух непростых партиях обыграл Стэна Вавринку в Торонто.

Рафаэль Надаль становится четвертьфиналистом соревнований категории Мастерс в канадском Торонто. На стадии третьего круга лидер мирового рейтинга в двух напряженных сетах переиграл швейцарца Стэна Вавринку, получившего от организаторов wild card в основную сетку турнира. Успех Надалю в стартовом сете принёс поздний брейк, да и в начале второй партии испанский теннисист сумел отличиться на приёме. Но Вавринка выдал удачный отрезок из двух подряд выигранных подач соперника и уже сам повел с брейком. Удержать перевес Стэну не удалось и Рафа не только сравнял счет, а и оставил за собой второй сет и весь матч в целом на тай-брейке. На победу в матче Рафаэль Надаль потратил почти 2 часа и 10 минут игрового времени.
(1) Рафаэль Надаль - (WC) Стэн Вавринка - 7:5, 7:6(4)
В четвертьфинале Мастерса в Торонто Рафаэль Надаль сыграет с хорватом Марином Чиличем.
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