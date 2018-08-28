Алена Остапенко с трудом справилась с Андреа Петкович в первом раунде US Open.

Латвийская теннисистка Алена Остапенко не без проблем преодолела стартовый раунд Открытого Первенства США по теннису, на котором она получила 10-й номер посева. В матче первого круга Алена в трех партиях обыграла немецкую спортсменку Андреа Петкович, занимающую на данный момент 89-ю строчку мирового рейтинга. Остапенко выиграла стартовый сет и вела с брейком по ходу второй партии, но дважды упустила собственную подачу и позволила Петкович перевести встречу в решающий отрезок. В третьей партии Алена снова захватила инициативу, вышла подавать на победу, но, упустив двойной матч-болл, дала немке возможность отыграть брейк. Правда в самой концовке встречи Андреа снова упустила собственную подачу, а вместе с ней и весь матч. На победу в противостоянии Алена Остапенко потратила чуть менее 2 часов и 20 минут игрового времени.
(10) Алена Остапенко - Андреа Петкович - 6:4, 4:6, 7:5
Следующей соперницей Алены Остапенко в Нью-Йорке станет американская теннисистка Тейлор Таунсенд, которая на старте US Open выиграла дерби у Аманды Анисимовой.
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