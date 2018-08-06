Бенуа Пэр становится стартовым соперником Рафаэля Надаля на Мастерсе в Торонто.

Бенуа Пэр достаточно уверенно стартовал на соревнованиях категории Мастерс в канадском Торонто. На стадии первого раунда турнира французский теннисист в двух партиях переиграл представителя США Джареда Дональдсона, занимающего 62-ю строчку мирового рейтинга. В самом начале встречи Пэр повел сразу с двумя брейками и до конца стартовой партии позволил сопернику разве что сократить отставание в счёте. Во втором сете Бенуа снова вырвался вперёд, тут же упустил собственную подачу, но через минуту опять оказался в роли лидера. Этого перевеса французу хватило для того, чтобы за 1 час и чуть более чем 10 минут игрового времени оформить итоговую победу.
Бенуа Пэр - Джаред Дональдсон - 6:3, 6:4
Во втором раунде Мастерса в Торонто Бенуа Пэр сыграет с лидером посева и всего мирового рейтинга испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.
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