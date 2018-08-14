Каролина Плишкова впервые в карьере оказалась сильнее Агнешки Радваньской в первом раунде турнира в Цинциннати.

(9) Каролина Плишкова - Агнешка Радваньска - 6:3, 6:3
Ясно, что на данном этапе карьеры по многим причинам Агнешка Радваньска является далеко не столь грязной соперницей, как всего пару сезонов назад. Да, вернуться на былой уровень польской теннисистке пока что никак не удаётся, но в её пользу сегодня говорил один очень любопытный факт. В семи матчах с Каролиной Плишковой, которые за карьеру провела Агнешка, чешской спортсменке не удалось выиграть у Радваньской ни одной партии. Да, да, все встречи завершались уверенной победой представительницы Польши. До сегодняшнего дня...
Каролина, похоже, неплохо настроилась на то, чтобы прервать серию поражений от Радваньской. В первом же гейме Плишкова ушла в отрыв с брейком, в середине партии - упрочила свой отрыв ещё одним выигранным на приеме геймом. После него Каролина, правда, на минуту потеряла концентрацию и позволила Агнешке одну упущенную подачу ликвидировать. Но в концовке сета брейком снова отличилась Чешская спортсменка - Плишкова поставила победную точку в партии в затяжном гейме на приёме, воспользовавшись только 5-м по счету сет-боллом.
К началу второй партии, как показалось, Радваньска прибилась к подачами соперницы, так что раз за разом стала за них цепляться. Правда, стоит отметить, что и у самой Каролины ввод мяча в игру в этом отрезке встречи откровенно сбоил. Но вот в ключевые моменты Плишкова включилась на полную катушку и отыгрывала брейк-поинт за брейк-поинтом. К середине сета таких мячей у Каролины насобиралось аж 6.
Был и сложнейший гейм на подаче Агнешки, когда польской теннисистке удалось отыграться с тройного брейк-поинта. Но через пару минут Плишкова таки отличилась на приёме. Подача на победу для Каролины прошла без проблем - чешская теннисистка взяла свой гейм под ноль.
Во втором раунде соревнований в Цинциннати Каролина Плишкова сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Сабаленко.
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