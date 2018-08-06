Каролина Плишкова стартовала в Монреале с победы в чешском дерби.

9-я ракетка крупнейших соревнований WTA в канадском Монреале представительница Чехии Каролина Плишкова выходит во второй раунд турнира. На старте соревнований Каролина в двух партиях обыграла свою соотечественницу Катерину Синякову, занимающую 52-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовой партии все решил поздний брейк в исполнении Плишковой. Им Каролина и поставила точку в сете. С успеха на приёме 9-я ракетка турнира начала и следующий отрезок матча, но Синякова в середине партии собралась с мыслями и ситуацию в счете выровняла. Правда, концовку сета снова лучше провела Каролина, которая оформила ещё один брейк и за полтора часа игрового времени шагнула во второй круг турнира в Монреале.
(9) Каролина Плишкова - Катерина Синякова - 6:4, 6:4
Следующей соперницей Каролины Плишковой в Монреале станет победительница матча между Кики Бертенс из Нидерландов и местной теннисисткой Карол Чжао.
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