Люка Пуйе выбил Энди Маррея на старте Мастерса в Цинциннати.

Энди Маррей, получивший от организаторов соревнований категории Мастерс в американском Цинциннати wild card в основную сетку, не сумел преодолеть стартовый раунд турнира. Британский теннисист, который только начинает тяжелейший путь по возвращению в тур, а потому занимающий скромную 375-ю строчку мирового рейтинга, в трех сетах уступил французу Люке Пуйе, посеянному в Цинциннати под 16-м номером. Теннисисты обменялись разгромными победами в стартовых партиях и лишь третий сет получился по-настоящему боевым. Его Люка оставил за собой благодаря брейку в самом начале решающего отрезка встречи. На победу в противостоянии французскому теннисисту понадобился 1 час и 55 минут игрового времени.
(16) Люка Пуйе - (WC) Энди Маррей - 6:1, 1:6, 6:4
Во втором раунде Мастерса в Цинциннати Люка Пуйе сыграет с победителем матча между Майклом Ммо и Леонардо Майером.
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