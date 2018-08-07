вторник, 7 августа 2018 г.

Милош Раонич обыграл Давида Гоффина на старте Мастерса в Торонто.

Канадский теннисист Милош Раонич успешно стартовал на домашнем Мастерсе в Торонто. В первом раунде соревнований Милош в двух партиях переиграл бельгийца Давида Гоффина посеянного в Канаде под 10-м номером. В каждой из партий Раонич по разу отличился на приёме и удержал этот перевес до завершения сетов. В стартовом отрезке матча Милош, правда, столкнулся с серьёзными проблемами при подаче на сет, но таки защитил гейм, отыграв тройной брейк-поинт у соперника. На победу в матче Милош Раонич потратил чуть менее часа с четвертью игрового времени.


Милош Раонич - (10) Давид Гоффин - 6:3, 6:4

 Во втором раунде Мастерса в Торонто Милош Раонич сыграет с победителем матча между Френсисом Тиафо и Марко Чеккинато.

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о 9:04
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