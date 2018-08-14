Милош Раонич спокойно обыгрывает Душана Лайовича на старте Мастерса в Цинциннати.

Канадский теннисист Милош Раонич достаточно уверенно стартует на соревнованиях категории Мастерс в Цинциннати. В матче первого круга Милош в двух партиях переиграл квалифайера Душана Лайовича, занимающего на данный момент 64-ю строчку мирового рейтинга. Раонич куда увереннее соперника провел концовки каждого из сетов. В стартовой партии канадец оформил единственный брейк как раз ближе к завершению этого игрового отрезка. Ну а во втором сете Милош и вовсе дважды подряд отличился на приёме. При этом Раонич не позволил Лайовичу за весь матч добраться даже до брейк-поинтов. На победу в поединке Милош Раонич потратил чуть менее часа игрового времени.
Милош Раонич - (Q) Душан Лайович - 6:3, 6:3
Во втором раунде Мастерса в Цинциннати Милош Раонич сыграет с Малеком Жазири, который заменил в основной сетке турнира лидера мирового рейтинга испанца Рафаэля Надаля.
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