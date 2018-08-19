Магдалена Рыбарикова на отказе Коко Вандевеге выходит во второй раунд Нью-Хейвена.

Магдалена Рыбарикова с непростой победы начинает выступления на соревнованиях WTA в американском Нью-Хейвене. В матче первого раунда Магдалена сражалась с местной теннисисткой Коко Вандевеге, которая фактически разгромно оставила за собой первый сет противостояния. Во второй партии уверенной победой отличилась уже сама Рыбарикова. А вот в середине решающего отрезка встречи Коко получила травму правого голеностопа и не смогла продолжить матч. Теннисистки провели на корте чуть более двух с четвертью часов игрового времени.
Магдалена Рыбарикова - Коко Вандевеге - 2:6, 6:4 , 2:3, ret
Во втором раунде соревнований в Нью-Хейвене Магдалена Рыбарикова сыграет с победительницей матча между Каролиной Плишковой и Екатериной Макаровой.
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