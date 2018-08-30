Александра Саснович обыграла 11-ю ракетку US Open россиянку Дарью Касаткину уже во втором раунде турнира.

Александра Саснович - (11) Дарья Касаткина - 6:2, 7:6(3)
Саснович, конечно, в последнее время показывает отличный прогресс не только в рейтинге, но и в уровне самой игры, что просто невозможно не заметить. Но при этом всем фавориткой противостояния второго круга Открытого Первенства США против россиянки Дарьи Касаткиной Александра, честно говоря, точно не считалась.
Тем большим было удивление, когда Саснович без шансов для соперницы разгромно оставила за собой стартовую партию встречи. Александра быстро взяла подачу Касаткиной, в концовке сета ещё раз отличилась на приёме, а вот сама Дарья за всю партию даже до брейк-поинтов не добралась.
Вторую партию активнее начала уже Касаткина, но с удержанием перевеса у россиянки возникли серьёзные проблемы. Только подумайте, Дарья трижды вела с брейком, дважды выходила подавать на сет, но Саснович неизменно отыгрывалась. В итоге Александра оформила победу в партии и во всем матче на тай-брейке.
В третьем раунде US Open - 2018 Александра Саснович сыграет против японской теннисистки Наоми Осаки.
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