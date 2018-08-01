Серена Уильямс выиграла всего 1 гейм у Йоханнны Конты на старте турнира в Сан-Хосе.

Йоханна Конта - (6) Серена Уильямс - 6:1, 6:0
В отчетном матче Серена сумела выиграть лишь стартовый гейм на собственной подаче, после чего получила сразу 2 баранки от соперницы. Одну - скрытую в стартовой партии и вторую - уже совсем полноценную по ходу второго сета. Это поражение стало наиболее разгромным для Серены Уильямс за всю её карьеру.
Во втором раунде соревнований в Сан-Хосе Йоханна Конта сыграет с ещё одной американской теннисисткой Софьей Кенин.
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