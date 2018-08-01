среда, 1 августа 2018 г.

Серена Уильямс выиграла всего 1 гейм у Йоханнны Конты на старте турнира в Сан-Хосе.

Американская теннисистка Серена Уильямс безславно завершила выступления на соревнованиях в Сан-Хосе, на которых она была посеяна под 6-м номером. Уже в матче стартового круга Серена разгромно уступила британской спортсменке Йоханне Конте, занимающей на данный момент 48-ю строчку мирового рейтинга. За весь матч Уильямс-младшая смогла выиграть у соперницы всего 1 гейм. Матч продолжался лишь 53 минуты игрового времени.


Йоханна Конта - (6) Серена Уильямс - 6:1, 6:0

В отчетном матче Серена сумела выиграть лишь стартовый гейм на собственной подаче, после чего получила сразу 2 баранки от соперницы. Одну - скрытую в стартовой партии  и вторую - уже совсем полноценную по ходу второго сета. Это поражение стало наиболее разгромным для Серены Уильямс за всю её карьеру.

Во втором раунде соревнований в Сан-Хосе Йоханна Конта сыграет с ещё одной американской теннисисткой Софьей Кенин.

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о 6:55
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