Серена Уильямс не заметила Карину Виттхефт во втором раунде US Open - 2018.

Серена Уильямс добилась спокойной и уверенной победы во втором раунде домашнего Турнира Большого Шлема. В двух партиях американская теннисистка обыграла представительницу Германии Карину Виттхефт, занимающую на данный момент 101-ю строчку мирового рейтинга. Уильямс-младшая отдала сопернице всего 4 гейма за матч - по 2 в каждом из сетов встречи. На победу в матче Серена потратила даже чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
(17) Серена Уильямс - Карина Виттхефт - 6:2, 6:2
В третьем раунде Открытого Первенства США Серена Уильямс сыграет против своей сестры Винус.
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