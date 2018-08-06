Анастасия Севастова отдала стартовой сопернице в Монреале всего 1 гейм.

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова с разгромной победы начинает выступления на крупнейших соревнованиях WTA в Монреале. В матче первого круга Анастасия уверенно переиграла представительницу Сербии Александру Крунич, занимающую 49-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь поединок Севастова отдала оппонентке всего 1 гейм. На победу в матче латвийская теннисистка потратила даже чуть менее часа игрового времени.
Анастасия Севастова - Александра Крунич - 6:1, 6:0
Во втором раунде турнира в Монреале Анастасия Севастова сыграет с 7-й ракеткой соревнований Гарбинье Мугурусой из Испании.
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