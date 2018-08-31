пятница, 31 августа 2018 г.

Анастасия Севастова добилась волевой победы над Екатериной Макаровой в третьем раунде US Open.

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова демонстрирует характер и добивается волевой победы в третьем раунде Открытого Первенства США, на котором она получила 19-й номер посева. На пути в 1/8 финала US Open - 2018 Анастасия в трех сетах переиграла россиянку Екатерину Макарову, занимающую на данный момент 45-ю строчку мирового рейтинга. Севастова проиграла стартовый сет противостояния, но в двух последующих партиях просто уничтожила соперницу, отдав той суммарно всего 3 гейма. На победу в матче Анастасия Севастова потратила чуть более 2 часов игрового времени.


(19) Анастасия Севастова - Екатерина Макарова - 4:6, 6:1, 6:2

 В 1/8 финала американского мейджора Анастасия Севастова сыграет с победительницей матча между Элиной Свитолиной и Цзянь Ван.

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о 20:51
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