Мария Шарапова в двух непростых партиях переиграла Сорану Кырстю на US Open.

(22) Мария Шарапова - Сорана Кырстя - 6:2, 7:5
Говорить о том, что стартовый сет этой встречи получился сложным для Шараповой, можно лишь потому, что сама россиянка не лучшим образом вошла в игру. В дебюте поединка Марии пришлось изрядно помучиться с собственной подачей, потому как в первых геймах двойные ошибки в её исполнении проскакивали с завидной регулярностью.
Уже в стартовом гейме встречи россиянка дважды не подала в отведенный для этого квадрат с двух попыток и в итоге Марии пришлось отыгрывать сразу 4 брейк-поинта. Шарапова справилась и благодаря отлично налаженному приему тут же вырвалась вперёд с брейком, но удержать добытый перевес было ой как непросто. Следующий гейм на собственной подаче для Шараповой превратился в борьбу с собой - 4 двойные ошибки, ещё 2 отыгранных брейк-поинта... Снова подачу Мария буквально выгрызает и, наконец, успокаивается.
С середины сета просто так очки румынской теннисистке Шарапова уже не дарила, а сама Кырстя оказалась не слишком уж и способна выигрывать розыгрыши на приёме. Маша уверенно вела партию до победы, а в самой её концовке россиянка даже ещё один брейк сумела оформить, сделав счёт в сете если не разгромным, то, по крайней мере, очень уверенным.
А вот начало второй партии прошло для Марии из рук вон плохо. Россиянка забуксовала на собственной подаче, наошибалась до счета 0:40, а там и очередную двойную, на этот раз на тройном брейк-поинте у соперницы, допустила. Шарапова вполне могла отыгрываться моментально, но Кырстя свой гейм с двойного брейкового мяча удержала.
Ближе к завершению сета занервничала и сама Сорана. После упорной борьбы на подаче румынской теннисистки Шарапова добралась до ещё одного брейк-поинта и теперь двойную на нем допустила уже Кырстя. Казалось бы, обратный брейк - отличный повод дожимать соперницу, но Маша решила по другому и под ноль проиграла собственную подачу. Таким образом Сорана получила возможность подавать на сет.
И вот только в этот момент Шарапова заиграла по-настоящему. Два подряд брейка, чёткие действия, как на подаче, так и на приёме, и Мария оформила путевку в третий раунд Открытого Первенства США, где её ждёт Алёна Остапенко из Латвии.
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