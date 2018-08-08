Мария Шарапова разгромила Сесиль Каратанчеву на старте турнира в Монреале.

Мария Шарапова с разгромной победы начинает выступления на соревнованиях в канадском Монреале. В матче первого круга российская теннисистка уверенно обыграла представительницу Болгарии Сесиль Каратанчеву, стартовавшую в Канаде ещё с сита квалификации. Встреча спортсменок была прервана ещё вчера из-за дождя, но перерыв в матче ничуть не повлиял на тотальный перевес Шараповой. За все противостояние Мария отдала сопернице всего 3 гейма. На победу в матче Мария Шарапова потратила чуть более 1 часа и 20 минут чистого игрового времени.
Мария Шарапова - (Q) Сесиль Каратанчева - 6:1, 6:2
Во втором раунде соревнований в Монреале Мария Шарапова сыграет с победительницей матча между Дарьей Касаткиной и Марией Саккари.
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